Парламент Шотландии боится «потерять мигрантов» из-за Brexit

Правительству Николы Старджен рекомендуют бороться за «дифференцированное решение» в миграционной политике после Brexit

Эдинбург, Великобритания, , 04:53 — REGNUM Комитет парламента Шотландии, рассматривающий экономические последствия выхода Великобритании из Евросоюза, сформулировал рекомендации правительству Шотландии по законопроекту о Brexit, передает Reuters 6 февраля.

В частности, комитет обеспокоен неизбежным снижением миграции, которая оказывает серьезное влияние на экономику Шотландии, естественная демографическая ситуация в которой является неблагополучной.

«Комитет считает, что… для Шотландии есть острые риски потери существующих мигрантов с территории ЕС и снижения будущей миграции», — говорится в сообщении комитета.

Комитет рекомендует правительству Николы Старджен бороться за «дифференцированное решение» в миграционной политике.

«Решение для иммиграционной политики Шотландии должно быть полностью изучено шотландским правительством и выдвинутого им в ходе обсуждений с Великобританией», — заключает комитет.

Как сообщало ИА REGNUM, Шотландия и Великобритания много месяцев не могут прийти к единому мнению по Brexit — выходу Объединенного Королевства из Европейского Союза. После общенационального голосования в июле прошлого года, по результатам которого был начат процесс Brexit, в Шотландии заговорили о собственной «независимости» — в ближайшие недели может быть объявлено о референдуме.

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