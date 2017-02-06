Трамп: комиссию по расследованию фальсификаций на выборах возглавит Пенс

По информации Трампа, в результате различных махинаций миллионы голосов были незаконно занесены в актив его экс-соперницы от демократов Хиллари Клинтон

Вашингтон, , 04:38 — REGNUM Для расследования фальсификации на всеобщих выборах в США в ноябре 2016 года будет создана специальная комиссия. Ее возглавит вице-президент Майкл Пенс. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Я собираюсь создать комиссию во главе с вице-президентом Майклом Пенсом. Мы будем проверять все очень внимательно», — заявил глава США.

По его словам, у него имеется достаточно оснований для того, чтобы подозревать, что по меньшей мере три миллиона человек проголосовали незаконным образом на выборах. Трамп подчеркнул, что многие его источники подтвердили такие догадки.

При этом хозяин Белого дома уточнил, что, по его мнению, нарушения произошли в основном не во время самого голосования, а при регистрации граждан, имеющих право участвовать в выборах.

Напомним, что на выборах 8 ноября, по официальным данным, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон набрала почти на 3 млн голосов больше, чем республиканец. Однако в итоге победу все же одержал Трамп, потому как в США не прямое голосование: кандидаты борются за голоса выборщиков в каждом отдельном штате, а не за голоса индивидуальных избирателей.

Так, по результатам голосования среди выборщиков, победил кандидат от Республиканской партии, взяв верх в 30 ил 50 штатов и набрав 306 голосов.

Создавая специальную комиссию для расследования нарушениях на выборах, глава США подтверждает свой серьезный настрой выявить фальсификации. Ранее он не раз говорил о том, что панирует провести широкомасштабное расследование по этому поводу.