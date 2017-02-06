Понедельник, 06 Февраля 2017 года
04:57:17 МСК

Трамп: комиссию по расследованию фальсификаций на выборах возглавит Пенс

Политика
По информации Трампа, в результате различных махинаций миллионы голосов были незаконно занесены в актив его экс-соперницы от демократов Хиллари Клинтон

Вашингтон, 6 февраля 2017, 04:38 — REGNUM  Для расследования фальсификации на всеобщих выборах в США в ноябре 2016 года будет создана специальная комиссия. Ее возглавит вице-президент Майкл Пенс. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Я собираюсь создать комиссию во главе с вице-президентом Майклом Пенсом. Мы будем проверять все очень внимательно», — заявил глава США.

По его словам, у него имеется достаточно оснований для того, чтобы подозревать, что по меньшей мере три миллиона человек проголосовали незаконным образом на выборах. Трамп подчеркнул, что многие его источники подтвердили такие догадки.

При этом хозяин Белого дома уточнил, что, по его мнению, нарушения произошли в основном не во время самого голосования, а при регистрации граждан, имеющих право участвовать в выборах.

Напомним, что на выборах 8 ноября, по официальным данным, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон набрала почти на 3 млн голосов больше, чем республиканец. Однако в итоге победу все же одержал Трамп, потому как в США не прямое голосование: кандидаты борются за голоса выборщиков в каждом отдельном штате, а не за голоса индивидуальных избирателей.

Так, по результатам голосования среди выборщиков, победил кандидат от Республиканской партии, взяв верх в 30 ил 50 штатов и набрав 306 голосов.

Создавая специальную комиссию для расследования нарушениях на выборах, глава США подтверждает свой серьезный настрой выявить фальсификации. Ранее он не раз говорил о том, что панирует провести широкомасштабное расследование по этому поводу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в США
Главное сегодня
NB!
06.02.17
Трамп: Иран не уважает США, это террористическое государство №1
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
06.02.17
Марин Ле Пен пообещала «привести Францию в порядок»
ЛионФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
06.02.17
Советник МВД Украины назвал число граждан Украины, погибших в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Саркис Цатурян, Анатолий КошкинНовый мировой порядок в 2017 году
МоскваРоссия Видео ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
В Румынии полмиллиона граждан вышли на протесты за отставку правительства
БухарестРумыния Кризис в Румынии Общество
NB!
05.02.17
Поветкин исключен из рейтингов WBC
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
05.02.17
Власти Румынии сдались перед ЕС и США: указ о легализации коррупции отменен
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
05.02.17
Экс-глава Еврокомиссии: Россия должна вернуться в состав G8
РимИталия Внешняя политика России Политика
NB!
05.02.17
Трамп ответил ведущему Fox News на обвинение в адрес Путина
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
05.02.17
Станислав СтремидловскийМогут ли украинские униаты в общении с Ватиканом обойтись без Москвы?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.02.17
Владимир Станулевич«Гринпис» против освоения Русского Севера
АрхангельскРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
05.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Алиев переходит от угроз к позиционной борьбе
МоскваРоссия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
05.02.17
Лавров: высказывания Трампа о России внушают надежду
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
05.02.17
Лавров пояснил, почему Россия ввела продэмбарго против Евросоюза
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
05.02.17
The Guardian: «Трамп решил развалить Евросоюз»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
05.02.17
Айтен ЮранГималаи... куда Вы обязательно поедете, если посмотрите ФОТО
БадринатхИндия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
05.02.17
Трамп поговорил с Порошенко по телефону о Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.02.17
Большинство британцев считает Трампа «мировой угрозой»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Общество
NB!
05.02.17
В Косово построят стену «для защиты сербов»
БелградСербия Косово Политика
NB!
05.02.17
Михаил Саакашвили готовит смену власти на Украине
ЛьвовУкраина Политическая карьера Саакашвили на Украине Политика
NB!
05.02.17
Леонид НерсисянКитайская ядерная угроза: чего надо бояться России и США?
ПекинКитай Ядерное оружие Политика
NB!
05.02.17
Саакашвили: Украина спасла Европу и вправе диктовать ей условия
КиевУкраина Политическая карьера Саакашвили на Украине Политика
ещё главное