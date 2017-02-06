Конгрессмен США: Нам необходимо отправить наземный контингент в Сирию

Вашингтон, , 04:37 — REGNUM Для успешной борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) США необходимо отправить в Сирию дополнительные сухопутные формирования. Об этом спикер палаты представителей конгресса США республиканец Пол Райан заявил в воскресенье, 5 февраля, телеканалу NBC News в эфире программы «Встреча с прессой».

По словам политика, он провел много времени изучая этот вопрос и пришел к следующему выводу. «Мы не можем позволить, чтобы ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ — ред.) продолжало использовать (Сирию) в качестве убежища для вербовки (новых террористов)», — заявил Райан.

«Это жизненно важный вопрос нашей национальной безопасности: мы должны уничтожить ИГИЛ (запрещена в РФ — ред.) в Сирии», — подчеркнул конгрессмен.

Напомним, США проводят военную операцию на территории Сирии без согласования с сирийскими властями с 2014 года. При этом американские ВВС и отдельные группы спецназа борются с ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) на стороне вооруженных отрядов, противостоящих правительству Сирии. Российская сторона неоднократно обращалась к США в связи с необходимость отделить воюющих на территории Сирии террористов от так называемой умеренной оппозиции, однако существенного продвижения в этом вопросе сделано не было.