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Конгрессмен США: Нам необходимо отправить наземный контингент в Сирию

Политика
Данная мера видится обязательной в комплексе мер противодействия террористам

Вашингтон, 6 февраля 2017, 04:37 — REGNUM  Для успешной борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) США необходимо отправить в Сирию дополнительные сухопутные формирования. Об этом спикер палаты представителей конгресса США республиканец Пол Райан заявил в воскресенье, 5 февраля, телеканалу NBC News в эфире программы «Встреча с прессой».

По словам политика, он провел много времени изучая этот вопрос и пришел к следующему выводу. «Мы не можем позволить, чтобы ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ — ред.) продолжало использовать (Сирию) в качестве убежища для вербовки (новых террористов)», — заявил Райан.

«Это жизненно важный вопрос нашей национальной безопасности: мы должны уничтожить ИГИЛ (запрещена в РФ — ред.) в Сирии», — подчеркнул конгрессмен.

Напомним, США проводят военную операцию на территории Сирии без согласования с сирийскими властями с 2014 года. При этом американские ВВС и отдельные группы спецназа борются с ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) на стороне вооруженных отрядов, противостоящих правительству Сирии. Российская сторона неоднократно обращалась к США в связи с необходимость отделить воюющих на территории Сирии террористов от так называемой умеренной оппозиции, однако существенного продвижения в этом вопросе сделано не было.

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