Трамп и Столтенберг обсудили, как можно разрешить конфликт в Донбассе
Вашингтон, 6 февраля 2017, 03:49 — REGNUM В воскресенье, 5 февраля, состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом. В сообщении Белого дома говорится, что стороны обсудили варианты мирного разрешения конфликта на Украине.
«Стороны обсудили возможности мирного решения конфликта вдоль украинской границы», — заявили в Белом доме.
Пока не уточняется, о каких конкретно вариантах урегулирования кризиса говорили Трамп и Столтенберг.
Напомним, что днем ранее состоялся телефонный разговор главы США с президентом Украины Петром Порошенко. Они обсудили эскалацию конфликта в Донбассе и подчеркнули необходимость прекращения огня.
Стоит также отметить, что 5 февраля заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что ВСУ говорит наступление по всему фронту на востоке Украины. Об этом говорит то, что украинские силовики перебрасывают силы в Донбасс.
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