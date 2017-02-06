Трамп и Столтенберг обсудили, как можно разрешить конфликт в Донбассе

Вашингтон, , 03:49 — REGNUM В воскресенье, 5 февраля, состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом. В сообщении Белого дома говорится, что стороны обсудили варианты мирного разрешения конфликта на Украине.

«Стороны обсудили возможности мирного решения конфликта вдоль украинской границы», — заявили в Белом доме.

Пока не уточняется, о каких конкретно вариантах урегулирования кризиса говорили Трамп и Столтенберг.

Напомним, что днем ранее состоялся телефонный разговор главы США с президентом Украины Петром Порошенко. Они обсудили эскалацию конфликта в Донбассе и подчеркнули необходимость прекращения огня.

Стоит также отметить, что 5 февраля заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что ВСУ говорит наступление по всему фронту на востоке Украины. Об этом говорит то, что украинские силовики перебрасывают силы в Донбасс.

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