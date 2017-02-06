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Шотландия планирует референдум о независимости

Политика
Рабочая группа по референдуму может быть сформирована «в течение следующих нескольких недель»

Лондон, 6 февраля 2017, 03:40 — REGNUM  По словам шотландских парламентариев, в течение нескольких недель может быть принято решение о проведении повторного референдума по независимости страны от Великобритании, передает Reuters 6 февраля.

Законодатель Росс Грир сообщил журналистам, что сроки потенциального шотландского референдума будут определяться процессом выхода Великобритании из Европейского Союза.

«Сейчас мы работаем над статьей 50 (конституционная поправка по Brexit — прим. ИА REGNUM ), которая активизирует начало выхода в следующем месяце, — пояснил Грир. — Это определяет временные рамки, но нам почти наверняка скоро станет ясно, будет референдум или нет».

Грир ожидает, что «в течение следующих нескольких недель» будет сформирована группа, которая займется организацией нового референдума.

Согласно референдуму, который был проведен в 2014 году, и последующим опросам, за отделение от Великобритании выступает порядка 45% жителей Шотландии. Тем не менее, парламентарии считают, что на этот раз у «шотландской независимости» есть шанс — прошлый референдум проходил до решения о выходе Великобритании из ЕС, против которого выступает большая часть шотландцев.

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