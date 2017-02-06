Трамп встретится с лидерами стран НАТО в мае 2017
Вашингтон, 6 февраля 2017, 03:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен принять участие в запланированной на май встрече лидеров стран-участниц Организации Североатлантического договора. Соответствующее решение глава Белого дома принял по итогам телефонных переговоров с главой альянса Йенсом Столтенбергом, говорится в заявлении пресс-службы администрации президента США.
«Президент Трамп согласился принять участие во встрече лидеров стран-членов НАТО в Европе в конце мая», — сообщает пресс-служба Белого дома.
Ранее 45-й президент США неоднократно высказывался критически в отношении НАТО, называя ее устаревшей организацией и не отвечающей главным вызовам современности. В частности, Трамп упрекал альянс в недостаточном внимании к борьбе с международным терроризмом.