Трамп встретится с лидерами стран НАТО в мае 2017

Решение принято после переговоров со Столтенбергом

Вашингтон, , 03:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен принять участие в запланированной на май встрече лидеров стран-участниц Организации Североатлантического договора. Соответствующее решение глава Белого дома принял по итогам телефонных переговоров с главой альянса Йенсом Столтенбергом, говорится в заявлении пресс-службы администрации президента США.

«Президент Трамп согласился принять участие во встрече лидеров стран-членов НАТО в Европе в конце мая», — сообщает пресс-служба Белого дома.

Ранее 45-й президент США неоднократно высказывался критически в отношении НАТО, называя ее устаревшей организацией и не отвечающей главным вызовам современности. В частности, Трамп упрекал альянс в недостаточном внимании к борьбе с международным терроризмом.