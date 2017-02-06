Понедельник, 06 Февраля 2017 года
04:57:36 МСК

Трамп: США — «не такая уж невинная страна», из-за нее погибли многие люди

Политика
Трамп ответил на обвинение журналиста Fox News в адрес Путина

Вашингтон, 6 февраля 2017, 03:32 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп выступил с защитой российского лидера Владимира Путина, которого журналист Fox News назвал «убийцей». В интервью телеканалу глава США сказал, что его страна совершила немало ошибок, из-за чего погибло много людей.

Телеведущий спросил Трампа об уважении к Путину, обвинив последнего в «убийствах». В ответ на это хозяин Белого дома сказал, что вокруг есть много убийц, а США — «не такая уж и невинная» страна.

Также глава США обратил внимание на то, что сделала ранее его страна. Он сказал, что, например, был изначально против войны в Ираке. Однако журналист ответил, что это была лишь «ошибка». Тогда Трамп отметил, что в результате этой «ошибки» погибли многие люди.

«Поверьте, вокруг много убийц», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявил журналистам, что уважает российского лидера, однако это не обозначает, что у него с ним сложились хорошие отношения.

ИА REGNUM также сообщало, что Федеральному бюро расследований США собирается провести подробный анализ связей главы Белого дома с Россией. Как заявила лидер демократического меньшинства в сенате Нэнси Пеллоси, ФБР проведет тщательный анализ финансовых, личных и политических связей Трампа с Москвой.

Читайте также: Трамп ответил ведущему Fox News на обвинение в адрес Путина

Читайте ранее в этом сюжете: Демократы намерены узнать все о связях Трампа с русскими

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
Главное сегодня
NB!
06.02.17
Трамп: Иран не уважает США, это террористическое государство №1
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
06.02.17
Марин Ле Пен пообещала «привести Францию в порядок»
ЛионФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
06.02.17
Советник МВД Украины назвал число граждан Украины, погибших в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Саркис Цатурян, Анатолий КошкинНовый мировой порядок в 2017 году
МоскваРоссия Видео ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
В Румынии полмиллиона граждан вышли на протесты за отставку правительства
БухарестРумыния Кризис в Румынии Общество
NB!
05.02.17
Поветкин исключен из рейтингов WBC
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
05.02.17
Власти Румынии сдались перед ЕС и США: указ о легализации коррупции отменен
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
05.02.17
Экс-глава Еврокомиссии: Россия должна вернуться в состав G8
РимИталия Внешняя политика России Политика
NB!
05.02.17
Трамп ответил ведущему Fox News на обвинение в адрес Путина
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
05.02.17
Станислав СтремидловскийМогут ли украинские униаты в общении с Ватиканом обойтись без Москвы?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.02.17
Владимир Станулевич«Гринпис» против освоения Русского Севера
АрхангельскРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
05.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Алиев переходит от угроз к позиционной борьбе
МоскваРоссия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
05.02.17
Лавров: высказывания Трампа о России внушают надежду
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
05.02.17
Лавров пояснил, почему Россия ввела продэмбарго против Евросоюза
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
05.02.17
The Guardian: «Трамп решил развалить Евросоюз»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
05.02.17
Айтен ЮранГималаи... куда Вы обязательно поедете, если посмотрите ФОТО
БадринатхИндия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
05.02.17
Трамп поговорил с Порошенко по телефону о Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.02.17
Большинство британцев считает Трампа «мировой угрозой»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Общество
NB!
05.02.17
В Косово построят стену «для защиты сербов»
БелградСербия Косово Политика
NB!
05.02.17
Михаил Саакашвили готовит смену власти на Украине
ЛьвовУкраина Политическая карьера Саакашвили на Украине Политика
NB!
05.02.17
Леонид НерсисянКитайская ядерная угроза: чего надо бояться России и США?
ПекинКитай Ядерное оружие Политика
NB!
05.02.17
Саакашвили: Украина спасла Европу и вправе диктовать ей условия
КиевУкраина Политическая карьера Саакашвили на Украине Политика
ещё главное