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Президент Чехии: Трамп первый, кто выполняет предвыборные обязательства

Политика
...в отличие от своих предшественников

Прага, 6 февраля 2017, 03:18 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп серьезно относится к обещаниям, данным им избирателям во время предвыборной гонки, и этим сильно отличается от своих предшественников. Такое заявление президент Чехии Милош Земан сделал в интервью Чешскому телевидению, сообщает ТАСС в понедельник, 6 февраля.

«Это, наверное, первый американский президент, который серьезно относится к предвыборным обещаниям», — заявил чешский лидер.

Предыдущим американским лидерам свойственно было забывать значительную часть того, что было ими сказано до инаугурации на должность президента США. «Примером может быть Джимми Картер, и не только он», — поясняет Земан.

Президент Чехии особо отметил позицию Дональда Трампа в отношении террористической группировки «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), добиться уничтожения которой глава Белого дома пообещал в самое ближайшее время.

«ИГ (запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM) — это рак, — заявил Земан. — Каждая форма рака имеет метастазы, и это уже не ИГ, это другие террористические организации по всему миру».

Напомним, первый телефонный разговор президента Чехии и Дональда Трампа состоялся еще 6 декабря 2016 года, в рамках которого были в том числе обсуждены будущие совместные действия по противодействию исламскому терроризму.

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