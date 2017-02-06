Глава МИД Германии побывал в Вашингтоне и успокоился

Берлин, , 03:12 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил в интервью немецкому ТВ, что «успокоился» после визита в Вашингтон, передает Reuters 6 февраля.

По словам Габриэля, который встречался с вице-президентом США Майком Пенсом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном на прошлой неделе, сообщил, что его собеседники опровергли «многое из того, что мы слышали раньше» о позиции администрации президента США Дональда Трампа в отношении Евросоюза.

«Вице-президент США Пенс и его коллега Тиллерсон ясно дали понять в ходе переговоров, что у них есть большой интерес к объединенной Европе, что они выступают за трансатлантическое партнерство и НАТО», — сообщил Габриэль.

Глава МИД Германии посоветовал своим «сомневающимся» коллегам последовать его примеру и также посетить Вашингтон для того, чтобы «стабилизировать контакты».

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Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Габриэль положительно оценил возможность разрядки в отношениях между Россией и США, а сразу после переговоров в Вашингтоне, которые состоялись 2 февраля, заявил, что «не видит желания» Белого дома отменять ядерную сделку с Ираном.

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