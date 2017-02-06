Протест в Румынии: Министру юстиции грозит отставка

В протестах в Румынии участвуют до полумиллиона человек

Бухарест, , 02:52 — REGNUM Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну может уволить министра юстиции Флорина Иордаки в ответ на требование протестующих граждан, передает Reuters 6 февраля.

Окончательно решение о увольнении министра, поддержавшего указ о декриминализации коррупционных преступлений, который вызвал массовые протесты в стране, будет проведено после переговоров с самим Иордаки.

«Обсуждение будет проходить… с самим Флорином Иордаки. Стоит решить, нужно ли ему оставаться на своем посту», — сообщил журналистам лидер правящей партии социал-демократов Ливиу Драгня.

При этом Драгнеа и премьер-министр Гриндяну не уйдут в отставку в ответ на требование оппозиции, о чем они сами заявили ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера в Румынии прошли массовые митинги протеста, участие в котором приняли до полумиллиона человек. Самые масштабные акции прошли в Бухаресте — в столице на улицы вышли около 300 тыс. граждан. Протестующие требовали отставки премьер-министра и правительства после недавнего указа о декриминализации коррупции — закон уже отменен, но «осадок остался».

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