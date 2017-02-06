Reuters: Пентагон скрыл информацию о сотнях авиаударов в Афганистане
Источник «независимого агентства» не сообщается
Вашингтон, 6 февраля 2017, 02:27 — REGNUM Пентагон скрыл информацию о сотнях авиаударов, нанесенных ВВС США в Афганистане, а также Сирии и Ираке, передает Reuters 6 февраля.
По информации Military Times, которая характеризуется как «независимое агентство новостей», с октября 2001 года военные не зарегистрировали в базе ВВС как минимум 456 воздушных ударов вертолетов и беспилотников в Афганистане, а также сопоставимое число авиаударов в других странах Ближнего Востока.
Источник информации «независимого агентства» не сообщается, проверить ее не представляется возможным. Комментария официальных лиц Пентагона также не предоставляется.
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