Reuters: Пентагон скрыл информацию о сотнях авиаударов в Афганистане

Вашингтон, , 02:27 — REGNUM Пентагон скрыл информацию о сотнях авиаударов, нанесенных ВВС США в Афганистане, а также Сирии и Ираке, передает Reuters 6 февраля.

По информации Military Times, которая характеризуется как «независимое агентство новостей», с октября 2001 года военные не зарегистрировали в базе ВВС как минимум 456 воздушных ударов вертолетов и беспилотников в Афганистане, а также сопоставимое число авиаударов в других странах Ближнего Востока.

Источник информации «независимого агентства» не сообщается, проверить ее не представляется возможным. Комментария официальных лиц Пентагона также не предоставляется.

Читайте также: Пентагон «отчитался» о рейде в Йемене видеозаписью 10-летней давности