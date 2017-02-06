Российские военные выполнят наблюдательный полет над Грецией

Это первый наблюдательный полет российских экспертов в 2017 году

Москва, , 02:25 — REGNUM Первая в 2017 году инспекция территорий государства-участника Договора по открытому небу российскими специалистами пройдет в небе над Грецией. Наблюдательный полет пройдет с 6 по 10 февраля, сообщает в понедельник, 6 февраля, пресс-служба министерства обороны РФ со ссылкой на сообщение начальника национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжкова.

Вылеты будут проходить с аэродрома открытого неба Неа Анхиалос на российском самолета наблюдения Ан-30Б.

Полет будет проходить по заранее согласованному маршруту, его максимальная дальность составит 1010 км. Соблюдение согласованного порядка применения аппаратуры и прочих параметром полета проконтролируют греческие эксперты.

Напомним, международный Договор по открытому небу способствует открытости и прозрачности военной деятельности стран-участниц. За прошедший 2016 год Россия выполнила более сорока полетов над территориями других стран.