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Новое поручение Трампа: въезжающих в США будут проверять «очень тщательно»

Политика
Глава страны также подчеркнул, что суды значительным образом затрудняют его работу

Вашингтон, 6 февраля 2017, 02:20 — REGNUM  Въезжающие в США люди будут подвергаться усиленной проверки. Такое поручение министерству внутренней безопасности (МВБ) дал президент страны Дональд Трамп. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Американский лидер написал, что поручил МВБ «очень тщательно» проверять людей, приезжающих в США. Также Трамп отметил, что суды существенно осложняют работу.

Напомним, что 27 января 45-й глава Соединенных Штатов подписал указ, ужесточающий миграционную политику государства. Согласно указу, временно запрещается въезд в США гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали, Ирака и Ирана. Кроме того, в стране приостановлен приём беженцев.

Это решение раскололо американское общество: по стране прокатились массовые акции протеста против указа. Впоследствии федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт приостановил действие этого указа.

В свою очередь, Дональд Трамп назвал это решение смехотворным и сказал, что указ будет действовать. Американский лидер писал в своем Twitter, что не может поверить в то, что судья Сиэтла поставил США «под такую угрозу». Трамп пообещал отменить распоряжением судов, приостановивших действие его миграционного указа.

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