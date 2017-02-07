Российские регионы и региональная политика в январе 2017 года

Москва, , 11:02 — REGNUM

В январе на фоне снижения политической напряженности даже в ряде проблемных субъектов РФ одной из главных тем региональной политики по-прежнему остается подготовка к губернаторским выборам. Многие события, в том числе федерального уровня, воспринимаются как сигналы о политическом будущем действующих глав регионов.

1. Федеральная политика в отношении регионов

В январе 2017 года прошло ряд важных федеральных мероприятий, влияющих на региональную политику.

Одним из итогов прошедшего 21−22 января 2017 года съезда «Единой России» стала обновление Высшего и Генерального советов партии. В Высший Совет были включены, в частности, губернаторы Василий Голубев (Ростовская область), Сергей Аксенов (Крым), Валерий Шанцев (Нижегородская область). Выбыли из его состава Николай Меркушкин (Самарская область), Марина Ковтун (Мурманская область), Александр Жилкин (Астраханская область), Вячеслав Шпорт (Хабаровский край). Насколько можно судить, самая сложная ситуация — у Николая Меркушкина, позиции которого стали куда более уязвимыми в течение 2016 года. Вхождение же в Высший совет «ЕР» Сергея Аксенова может быть показателем того, что ему дан определенный карт-бланш при решении спорных вопросов, в том числе с руководством соседнего Севастополя.

Один из важных документов, принятых на федеральном уровне в январе — Указ Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития на период до 2025 года». Возможно, с помощью данного документа Центр дает понять, что готов помочь с решением проблем, повышавших градус внутриэлитных противоречий на местах. Например, первой из приоритетных задач для достижения целей госполитики названо «инфраструктурное обеспечение пространственного развития». Между тем как раз отказ от ранее запланированных инфраструктурных проектов или их заморозка порождает внутриэлитные конфликты на местах, часто с вовлечением в них протестных групп. Причем в благополучных регионах, где таких проектов запланировано больше, это даже более болезненная тема.

В январе продолжилась тенденция конца 2016 года — попытки глав регионов-доноров оказать давление на Москву в вопросе перераспределения финансовых средств. Такова тональность интервью с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым в «Российской газете» и ряда выступлений на «Гайдаровском форуме». Однако Центр вряд ли будет уступать давлению регионов в принципиальных вопросах. Поэтому публичная дискуссия по этому вопросу, скорее всего, продолжится, но федеральные власти будут жестко реагировать на действия губернаторов, которые вместо диалога с Центром попытаются оказать на него грубое давление.

2. Уровень стабильности социально-экономической и политической ситуации в регионах

В январе уровень политической напряженности даже в проблемных регионах, как правило, снижается. Но в отдельных субъектах РФ продолжились политические протестные кампании, начатые в 2016 году. Можно отметить сбор подписей за отставку губернатора Андрея Турчака в Псковской области (инициатором стал лидер «Справедливой России» в регионе Олег Брячак) или противодействие части местных элит объединению муниципальных образований в Московской области.

Продолжается расследование дел о коррупции, фигурантами которых стали крупные чиновники регионального уровня. Так, в Хакасии после ареста руководителя администрации главы региона Владимира Бызова по делу о мошенничестве при закупках медицинского оборудования фигурантом расследования стал заместитель начальника управления Федерального казначейства по республике Вячеслав Гитер (отстранен от должности). Уже появилось обращение руководства регионального отделения КПРФ с призывом к отставке главы Хакасии Виктора Зимина «в связи коррумпированностью чиновников, назначаемых им на высокие должности». Даже если считать подобный ход просто попыткой перевести существующие протестные настроения в системное русло, это говорит о серьезных проблемах у руководства региона. Коррупционные скандалы в республике ослабляют позиции Виктора Зимина.

3. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Главной темой региональной политики в январе по-прежнему остается подготовка к губернаторским выборам.

Центр не стал нарушать преемственность власти в Адыгее, пост главы которой покинул Аслан Тхакушинов, руководивший республикой с 2006 года. Назначенный врио главы региона председатель Госсовета-Хасэ Мурат Кумпилов — племянник Тхакушинова, в последние годы получивший значительное влияние в регионе.

В регионах, где ожидаются сложные или конкурентные кампании, местные элиты пока ожидают сигналов от Центра. Так, рабочую встречу Владимира Путина с главой Свердловской области многие сочли сигналом о поддержке последнего Кремлем на ближайших выборах. Однако Центр скорее пока наблюдает за ситуацией в регионе. Некоторые наблюдатели считали, что достигнутый в мае 2016 года внутриэлитный консенсус на Среднем Урале продержится только до парламентских выборов. В целом ситуация дает повод для более оптимистичных оценок. Если баланс сил не будет нарушен из-за негативных поводов, серьезно подрывающих позиции Евгения Куйвашева, есть шанс на сохранение этого баланса до сентября 2017 года, а это повышает шансы действующего губернатора. Тем не менее сохранились или упрочились позиции ряда ведущих игроков, конфликт с которыми мог бы создать проблемы для действующий администрации. Так, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов вошел в состав Высшего совета «Единой России».

В регионах, где планируются губернаторские кампании, началось обсуждение модели праймериз «Единой России». Большинство регионов склоняется к закрытой модели. Скептическое отношение к открытым праймериз высказали даже главы тех субъектов РФ, где ранее говорилось о применении именно такой модели предварительного голосования (например, Вячеслав Наговицын в Бурятии или Антон Алиханов в Калининградской области).

Как показывает опыт, действующие губернаторы имеют преимущество как при открытой, так при закрытой модели предварительного голосования. При открытой явные сложности появляются у тех глав, чьи позиции в регионе непрочны. При этом на участие в открытых праймериз даже сильный губернатор тратит время и ресурсы, что далеко не всегда оправдывает себя. Повысить узнаваемость или создать благоприятные информационные поводы до начала официальной гонки губернатор может и без такой процедуры.

4. Протестные настроения

В январе 2017 года в нескольких регионах прошли крупные протестные акции, организованных при активном участии либеральной, в том числе внесистемной оппозиции.

Наибольшую известность получил сход против передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви, состоявшийся 28 января 2017 года на Марсовом поле в Санкт-Петербурге (собрал от 1 до 2 тыс. участников). Среди выступавших — депутаты законодательного собрания города от Партии роста Максим Резник и Оксана Дмитриева, а также представитель партии «Парнас» Андрей Пивоваров. Это самая массовая за последние годы акция, в ходе которой критике подвергается политика РПЦ. Подобные протестные кампании несут политические риски для организаторов, так как многие умеренные избиратели настороженно воспринимают идею конфронтации с представителями церкви. Однако есть заметный сегмент электората (особенно в крупных городах), который, напротив, видит угрозу в усилении влияния РПЦ. Большой резонанс протестной кампании в Санкт-Петербурге может подтолкнуть к более активным протестным действиям против РПЦ политиков из других регионов.

В тот же день на центральной площади Новосибирска состоялся митинг против повышения тарифов ЖКХ, собравший около 1000 человек. В оргкомитет акции вошли Виктор Козодой (бывший вице-губернатор области), а также руководители областных отделений «Демвыбора» Сергей Дьячков и незарегистрированной «Партии прогресса» Андрей Гладченко (возглавил подготовку к митингу). В других регионах подобные акции, как правило, не обходятся без участия КПРФ, но этот случай относится к числу исключений. Возможно, инициативу партии сдерживало то, что ее представитель Анатолий Локоть является мэром Новосибирска.

29 января в Москве прошла акция против ликвидации троллейбусной сети, в которой приняло участие, по разным оценкам, от нескольких сотен до 1000 человек. Координатором акции стал близкий к либеральной оппозиции Петр Карманов, среди выступавших — бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Эта акция — очевидное подтверждение выводов АПЭК об активизации общегородских кампаний социального протеста в Москве в первой половине 2017 года в связи с приближением муниципальных выборов, которые пройдут в сентябре.

Протестные акции января, во-первых, показали сохранившийся потенциал либеральных политических организаций в конкуренции с системными партиями левого фланга (КПРФ, «Справедливой Россией») в сфере социального протеста. Во-вторых, они могут повлиять на перераспределение влияния внутри либерального лагеря. Организаторы таких протестных кампаний могут усилить свое влияние, потеснив многих старых лидеров этого сегмента, которые не смогли воспользоваться удачными для их интересов трендами.

5. Избирательные кампании

В январе 2017 года состоялся ряд муниципальных предвыборных кампаний в регионах, в большинстве случаев принесших победу кандидатам от «Единой России».

22 января 2017 года состоялись досрочные выборы главы Лахденпохского городского поселения в Карелии — регионе, где в этом году состоятся губернаторские выборы. Победил кандидат от «Единой России» Рамиз Казымов (50,1% голосов), поддержанный республиканскими властями. Неблагоприятный для власти результат в предвыборный год воспринимался бы как ослабление позиций руководства региона. Тем более что главный соперник победителя, кандидат от ЛДПР Алексей Жучик (32,1% голосов), считается близким к влиятельным местным фигурам — экс-главе Лахденпохского района Михаилу Максимову и бывшему депутату заксобрания республики Виктору Позерну. Укрепились позиции и главы Комитета по законности и правопорядку заксобрания региона, депутата от «Справедливой России» Александра Федичева, который оказал поддержку Казымову.

Состоявшиеся в тот же день в Хабаровском крае выборы в Совет депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино» закончились победой «Единой России» (ее кандидаты взяли 12 из 15 мандатов) и почти полным обновлением депутатского корпуса (только 2 из победителей новых выборов работали в Совете прошлого созыва). В новый состав не попали и некоторые критики местных властей. Эти выборы интересны также тем, что Ванинский район оказался одним из двух в крае, где на думских выборах в сентябре 2016 года «Единая Россия» уступила лидерство ЛДПР. Итоги нынешних выборов могут быть шагом к стабилизации политической ситуации в районе и поселке. Однако ряд других факторов (в том числе сохраняющиеся разногласия в связи с выборами главы района и поводы для протестной активности) все равно могут создать риски для краевых властей.

6. Ситуация в регионах: ожидания и прогноз

Ряд тенденций января продолжат оказывать влияние на региональную политику и в феврале-марте 2017 года. Скорее всего, продолжится обсуждение федеральной финансовой политики в отношении регионов и попытки глав некоторых регионов-доноров добиться уступок Центра, в том числе путем публичных заявлений.

В феврале, как правило, меньше федеральных информационных поводов, затрагивающих внутреннюю политику. На этом фоне могут активизироваться информационные атаки на глав регионов, позиции которых выглядят уязвимыми.

Одной из тем февраля, вероятно, станет подготовка к губернаторским праймериз в «Единой России».

В феврале, как правило, завершается подготовка к крупным региональным акциям протеста, намеченным на конец зимы — начало весны. В этот период наибольшее внимание приковывают к себн проблемы ЖКХ и социальные вопросы.