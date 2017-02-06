Трамп: Иран не уважает США, это террористическое государство №1

Вашингтон, , 02:10 — REGNUM Власти Ирана демонстрируют полное неуважение к США и «всюду рассылают деньги и оружие». Об этом в воскресенье, 5 февраля, президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

По мнению главы Белого дома, Иран является «террористическим государством номер один», «совершенно не уважает» США и «всюду рассылает деньги и оружие».

Вашингтон не намерен запугивать власти Ирана, но планирует воздействовать на Тегеран с помощью санкций, и введенные накануне ограничительные меры в отношение Ирана — это только начало.

По мнению президента, ядерная сделка с Ираном, заключенная предыдущей администрацией, привела к тому, что США подарили Тегерану 1,7 млрд долларов наличными.

Трамп также посчитал нужным добавить, что в отличие от 44-го президента США Барака Обамы, он не станет в случае необходимости применения силы предупреждать об этом заранее, сообщая дату, время и место переброски вооруженных сил. «Я никогда не верил в действенность подобных методов», — заявил Трамп.

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