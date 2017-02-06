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Марин Ле Пен пообещала «привести Францию в порядок»

Политика
...если станет призидентом

Лион, Франция, 6 февраля 2017, 02:04 — REGNUM  Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен пообещала привести Францию в порядок. Об этом она заявила в воскресенье, 5 февраля, во время своего выступления в Лионе в честь официального старта своей предвыборной кампании.

Ле Пен выступала в Лионе в трибуны, на которой был размещен слоган «Во имя народа». Во время своей речи она еще раз обозначила свою позицию, заключающуюся в том, что она против права денег, «против левых от денег».

Отмечается, что публика в ответ на выступления лидера партии «Национальный фронт» поддержала Ле Пен и скандировала одобрительные лозунги.

Напомним, что в субботу, 4 февраля, Ле Пен опубликовала свою президентскую программу. В общей сложности в ней насчитывается 144 пункта. В числе прочих значится восстановление «национального суверенитета» Франции. Также есть пункт о сокращении притока мигрантов и план по пересмотру конституции.

Как писало ИА REGNUM, ранее Марин Ле Пен заявила, что Франция должна выйти из НАТО и усилить собственные вооруженные силы.

Читайте ранее в этом сюжете: Ле Пен: Франция должна выйти из состава НАТО

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