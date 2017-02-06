Трамп намерен посетить форум G7 в Италии

Трамп согласился принять участие в саммите, запланированном на май в итальянском Таормине

Вашингтон, , 01:59 — REGNUM Белый дом подтвердил телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Паоло Джентилони, передает Associated Press 6 февраля.

Администрация президента США сообщила, что основной темой разговора было будущее НАТО и сотрудничество Соединенных Штатов с ЕС в сфере безопасности, в том числе «координация и сотрудничество» для совместной борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ходе дискуссии также затрагивалась тема миграции из Ливии и проблема с беженцами в Европе. А кроме того, Трамп согласился принять участие в саммите G-7, запланированном на май в итальянском Таормине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о телефонных переговорах с президентом США сообщила пресс-служба премьер-министра Италии — разговор состоялся по инициативе итальянской стороны и был посвящен «двусторонним отношениям между Италией и США, объединенным исторической дружбой и сотрудничеством».

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