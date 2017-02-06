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Премьер-министр Италии провел телефонные переговоры с Трампом

Политика
Лидеры обсудили Украину, НАТО и борьбу с терроризмом

Рим, 6 февраля 2017, 01:51 — REGNUM  Премьер-министр Италии провел телефонные переговоры с президентом США — Паоло Джентилони обсудил с Дональдом Трампом Украину, НАТО и борьбу с терроризмом, передает Associated Press 6 февраля.

По сообщению пресс-службы премьер-министра Италии, разговор, который состоялся по инициативе итальянской стороны, был посвящен «двусторонним отношениям между Италией и США, объединенным исторической дружбой и сотрудничеством».

Лидеры подчеркнули «принципиальную важность роли НАТО и сотрудничества между Европой и США перед лицом вызовов и угроз общей безопасности» — терроризмом и экстремизмом, войной на Ближнем Востоке, а также кризисом на Украине, который вчера президент США также по телефону обсуждал с президентом Петром Порошенко.

Как передавало ИА REGNUM, вчера состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Петром Порошенко. По сообщению пресс-службы президента США, стороны «выразили озабоченность», «сошлись во мнении» и «отметили необходимость» переговоров.

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