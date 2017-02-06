ВВС США нанесли удар по террористам вблизи Ракки

Город Ат-Табка находится в непосредственной близости от гидроэлектростанции на реке Евфрат

Ракка, Сирия, , 01:32 — REGNUM Военно-воздушные силы антитеррористической коалиции, возглавляемой США, нанесли удар по позициям «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Ат-Табка к западу от Ракки, передает Reuters 6 февраля.

Информагентство Amaq, публикующее сообщения и видеозаписи от боевиков, заявило о бомбардировке торгового центра в города и человеческих жертвах — среди бойцов и мирных жителей. Более подробная информация не известна, комментария от военного командования ВВС США пока не поступало.

Город Ат-Табка расположен на севере Сирии, в 18 километрах от Ракки и в непосредственной близости от гидроэлектростанции на реке Евфрат — одного из главных источников электричества в Сирии. Город за время войны в Сирии несколько раз переходил «из рук в руки» от исламистов к правительственным войскам.

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