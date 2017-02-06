Советник МВД Украины назвал количество украинцев, погибших в Донбассе

Киев, , 01:15 — REGNUM За время конфликта на юго-востоке Украины, где ВСУ под вывеской «антитеррористической операции» ведут вооруженную борьбу с жителями ДНР и ЛНР, погибли более десяти тысяч граждан Украины. Об этом в воскресенье, 5 февраля, советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк заявил в интервью телеканалу «112 Украина».

«По данным украинской стороны, во время конфликта на Донбассе в общем погибло более 10 тыс. украинских граждан», — отметил представитель МВД. Сюда же входят около трех тысяч погибших бойцов национальной гвардии Украины.

Кроме того, Шкиряк отметил, что к сожалению боевые действия всегда сопровождаются небоевыми потерями среди военнослужащих, и такие потери на Украине тоже имеются.

Между тем по данным министерства обороны Украины, на ноябрь 2016 года официально погибшими считаются 2145 военных.

О том что официальный Киев скрывает реальные потери ВСУ, не раз заявлял заместитель командующего корпусом минобороны ДНР Эдуард Басурин. По его словам, реальное количество погибших бойцов ВСУ разительно отличается от данных, публикуемых минобороны Украины. Значительное количество приходится на небоевые потери, основные причины которых боестолкновения ВСУ и националистических батальонов, ошибки и халатность командиров, неосторожное обращение с оружием.