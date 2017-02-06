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Нетаньяху оставляет в силе планы Израиля по поселениям в Палестине

Политика
Дата голосования кнессета осталется прежней

Иерусалим, Израиль, 6 февраля 2017, 00:55 — REGNUM  Кнессет Израиля не будет переносить голосование по вопросу о строительстве израильских поселений на палестинской территории, передает Associated Press 6 февраля.

Ожидалось, что голосование об одобрении строительства 6000 домов в поселениях на территории Палестинской автономии, в том числе нового поселения на Западном берегу реки Иордан, может быть перенесено на более поздний срок — после того, как состоятся переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа, планируемые 15 февраля. Однако дата голосования осталась прежней.

«Я все время слышу неискренние ультиматумы, — пояснил сохранение планов сам Нетаньяху. — Но я не беспокоюсь. Когда я управляю страной, я думаю о наших национальных интересах, и я действую только в соответствии с этим».

Напомним, ранее Белый дом заявил, что «не считает, что существование поселений является препятствием к миру», однако этот шаг «может не оказаться полезным в достижении этой цели».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе, сразу после вступления «друга Израиля» Дональда Трампа на пост президента США Израиль одобрил строительство 2500 домов в еврейских поселениях на Западном берегу и 566 домов в Восточном Иерусалиме. Позднее к ним добавилось разрешение на строительство еще 3000 единиц жилья и объявление о возведении нового поселения взамен снесенного поселения Амона.

Таким образом, за две недели число домов, которое правительство Нетаньяху разрешило построить в еврейских поселениях на палестинской территории, уже больше, чем за весь 2016 год — несмотря на принятие в декабре 2016 года резолюции СБ ООН, которая вынесла запрет на «поселенческую активность» Израиля.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом «не против» израильских поселений в Палестине

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