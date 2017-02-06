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Демократы намерены узнать все о связях Трампа с русскими

Политика
С призывом о расследовании лидер демократической фракции в сенате обратилась к ФБР

Вашингтон, 6 февраля 2017, 00:48 — REGNUM  Федеральному бюро расследований США необходимо провести тщательный анализ связей главы Белого дома Дональда Трампа с Россией. Об этом в воскресенье, 5 февраля, заявила лидер демократического меньшинства в сенате Нэнси Пеллоси в интервью телеканалу NBC News.

«Я хочу знать, что у русских на Трампа», — заявила Пеллоси. По словам главы демократов в сенате, ФБР необходимо провести тщательное расследование, в том числе «финансовых, личных, политических связей» Трампа с Россией. «Мы хотим видеть налоговые декларации», — подытожила Пеллоси.

Кроме того, представитель Демократической партии США заявила о том, что партия сейчас нуждается в опыте и «новой крови». Тем не менее, Пеллоси уверена, что демократы имеют достаточно опытных чиновников для закрытия руководящих должностей на всех властных уровнях.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что уважает российского лидера, но из этого не следует, что у него с ним сложились хорошие отношения.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп ответил ведущему Fox News на обвинение в адрес Путина

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