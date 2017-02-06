Понедельник, 06 Февраля 2017 года
01:55:23 МСК

Норвегия обвинила Россию в ухудшении отношений между странами

Политика
Однако действия РФ в отношении этой страны являются ответными

Осло, 6 февраля 2017, 00:28 — REGNUM  Между Россией и Норвегией довольно сложные отношения и доказательством тому служат последние события, связанные с отказом в визах норвежским депутатам и «хакерских атаках». Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, пишет Russia Today.

2 февраля норвежский телеканал TV2 информировал о том, что на компьютеры членов парламентской группы Рабочей партии Норвегии совершена хакерская атака. По словам телеканала, к этому события могут быть причастны иностранные хакеры.

Также ранее МИД Норвегии сообщило, что депутаты этой страны Трине Скай Гранде и Борду Вегару Сульхьеллю были вынуждены отложить визит в Россию на 2—3 февраля из-за того, что им было отказано в визе. Позже внешнеполитическое норвежское ведомство вызвало посла РФ, чтобы выразить протест в связи с появившимися сообщениями об этом инциденте.

В ответ на это в посольстве России в стране пребывания ответили, что депутатам «закрыт въезд в Российскую Федерацию в качестве ответной меры на присоединение Норвегии к персональному санкционному списку Европейского союза и придание с 1 сентября 2016 г. постоянного характера дискриминационному порядку въезда на Шпицберген российских граждан».

Комментируя эти события, Сульберг заявила, что все эти события показали общественности то, что «норвежские власти понимали давно», а теперь обстоятельства доказали, что ситуация в отношении с Россией сложная. Однако, несмотря на это, у обеих стран по-прежнему хорошие двусторонние отношения в тех сферах, где сторонам необходимо сотрудничать.

При этом премьер также обратила внимание на то, что полицейская служба безопасности и разведслужбы не раз фиксировали «исключительно высокую активность России в киберпространстве, и теперь у Норвегии «есть конкретный пример».

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков о скандале с Норвегией: пора отказаться от взаимных санкций

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
Главное сегодня
NB!
05.02.17
Поветкин исключен из рейтингов WBC
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
05.02.17
Иван КузнецовТрамп! Хроника турбулентной Америки. Пять направлений главного удара
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
05.02.17
Власти Румынии сдались перед ЕС и США: указ о легализации коррупции отменен
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
05.02.17
Экс-глава Еврокомиссии: Россия должна вернуться в состав G8
РимИталия Внешняя политика России Политика
NB!
05.02.17
Трамп ответил ведущему Fox News на обвинение в адрес Путина
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
05.02.17
Станислав СтремидловскийМогут ли украинские униаты в общении с Ватиканом обойтись без Москвы?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Алиев переходит от угроз к позиционной борьбе
МоскваРоссия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
05.02.17
Димитрий КленскийЭстония: Этническая «мутация» русских
ТаллинЭстония Политическая жизнь Эстонии Общество
NB!
05.02.17
Лавров: высказывания Трампа о России внушают надежду
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
05.02.17
Лавров пояснил, почему Россия ввела продэмбарго против Евросоюза
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
05.02.17
The Guardian: «Трамп решил развалить Евросоюз»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
05.02.17
Айтен ЮранГималаи... куда Вы обязательно поедете, если посмотрите ФОТО
БадринатхИндия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
05.02.17
Большинство британцев считает Трампа «мировой угрозой»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Общество
NB!
05.02.17
Состоялся телефонный разговор Трампа и Порошенко
КиевУкраина Украина и США Политика
NB!
05.02.17
В Косово построят стену «для защиты сербов»
БелградСербия Косово Политика
NB!
05.02.17
Михаил Саакашвили готовит смену власти на Украине
ЛьвовУкраина Политическая карьера Саакашвили на Украине Политика
NB!
05.02.17
Леонид НерсисянКитайская ядерная угроза: чего надо бояться России и США?
ПекинКитай Ядерное оружие Политика
NB!
05.02.17
Саакашвили: Украина спасла Европу и вправе диктовать ей условия
КиевУкраина Политическая карьера Саакашвили на Украине Политика
NB!
05.02.17
«Наполи» забил 7 мячей в ворота «Болоньи»
РимИталия Футбол Спорт
NB!
05.02.17
Deutsche Bank извинился перед акционерами
БерлинГермания Банковское дело Экономика
NB!
05.02.17
Владимир Добрынин «Десять дней Трампа, которые потрясли Америку»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
04.02.17
Станислав ТарасовСША выводят Иран в эпицентр сложной борьбы
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
ещё главное