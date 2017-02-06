Норвегия обвинила Россию в ухудшении отношений между странами

Осло, , 00:28 — REGNUM Между Россией и Норвегией довольно сложные отношения и доказательством тому служат последние события, связанные с отказом в визах норвежским депутатам и «хакерских атаках». Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, пишет Russia Today.

2 февраля норвежский телеканал TV2 информировал о том, что на компьютеры членов парламентской группы Рабочей партии Норвегии совершена хакерская атака. По словам телеканала, к этому события могут быть причастны иностранные хакеры.

Также ранее МИД Норвегии сообщило, что депутаты этой страны Трине Скай Гранде и Борду Вегару Сульхьеллю были вынуждены отложить визит в Россию на 2—3 февраля из-за того, что им было отказано в визе. Позже внешнеполитическое норвежское ведомство вызвало посла РФ, чтобы выразить протест в связи с появившимися сообщениями об этом инциденте.

В ответ на это в посольстве России в стране пребывания ответили, что депутатам «закрыт въезд в Российскую Федерацию в качестве ответной меры на присоединение Норвегии к персональному санкционному списку Европейского союза и придание с 1 сентября 2016 г. постоянного характера дискриминационному порядку въезда на Шпицберген российских граждан».

Комментируя эти события, Сульберг заявила, что все эти события показали общественности то, что «норвежские власти понимали давно», а теперь обстоятельства доказали, что ситуация в отношении с Россией сложная. Однако, несмотря на это, у обеих стран по-прежнему хорошие двусторонние отношения в тех сферах, где сторонам необходимо сотрудничать.

При этом премьер также обратила внимание на то, что полицейская служба безопасности и разведслужбы не раз фиксировали «исключительно высокую активность России в киберпространстве, и теперь у Норвегии «есть конкретный пример».

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