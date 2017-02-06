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МИД Германии о возможной разрядке в отношениях РФ и США: «Это будет хорошо»

Политика
Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп не раз заявлял, что намерен подружиться с российским лидером Владимиром Путиным

Берлин, 5 февраля 2017, 23:45 — REGNUM  Возможная разрядка в отношениях между Россией и США положительно скажется на стабилизации обстановки в мире. Об этом, как передает RT, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

«Если между этими двумя мировыми державами произойдет разрядка, это будет хорошо для развития ситуации в Сирии, для развития ситуации на Украине, для процесса разоружения в Европе», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп не раз заявлял, что намерен подружиться с российским лидером Владимиром Путиным и наладить российско-американские отношения.

28 января 2017 г. избранный президент США Трамп и глава РФ провели телефонный разговор. Беседа двух лидеров продолжалась около 45 минут.

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