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Савченко: Президентом Украины буду, «если надо»

Политика
«Это трудно, это очень большая ответственность»

Киев, 5 февраля 2017, 21:59 — REGNUM  Народный депутат Украины Надежда Савченко не имеет желания становиться президентом страны. Об этом бывшая военнослужащая сообщила в программе «Люди. Hard talk. LIVE» на телеканале «112 Украина».

«Не хочу, могу, буду, если надо, но, чтобы это было таким большим желанием прямо …, — говорит Савченко. — Это трудно, это очень большая ответственность. Поэтому и в дальнейшем так все остается, если я буду считать, что это нужно, то тогда я буду это делать».

1 февраля депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в интервью украинскому изданию «Новое время» заявила, что украинский президент Петр Порошенко — враг украинского народа.

«Мой враг тот, кто враг моему народу, кто делает хуже жизнь каждого человека, — сказала тогда Савченко. — Когда простые люди говорят, что мы живём хуже с каждым днем. Да, я думаю, он — враг народа».

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