Пенс назвал условия для снятия санкций с России

США и ЕС ввели санкции против Москвы после того, как на Украине началась гражданская война

Вашингтон, , 20:26 — REGNUM Вопрос о снятии ограничительных мер с Российской Федерации будет решаться ближайшие месяцы. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью ABC News.

«Все это просто будет зависеть от того, увидим ли мы (власти США) изменения в поведении России и возможность работать в общих интересах», — заявил вице-президент США, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Пенс добавил, что у Вашингтона и Москвы есть общие интересы, связанные с борьбой с международным терроризмом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США и ЕС ввели санкции против Москвы после того, как на Украине началась гражданская война, а Крым вернулся в состав России. Когда стороны конфликта на Украине заключили Минские соглашения, Запад увязал снятие ограничительных мер с РФ с выполнением этих соглашений.

Кремль не раз указывал на абсурдность этой политики, так как российская сторона не является стороной конфликта.