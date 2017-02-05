Делегация РФ прибыла в Астану на встречу по Сирии

23 и 24 января 2017 г. в столице Казахстана прошли межсирийские переговоры по урегулированию кризиса

Астана, , 19:54 — REGNUM Делегация Российской Федерации прибыла в Астану для участия во встрече формата Россия — Иран — Турция, на которой будет обсуждаться урегулирование кризиса в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Самолет с делегацией военных экспертов РФ на борту приземлился в аэропорту столицы Казахстана в воскресенье (5 февраля)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что делегацию РФ возглавляет замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 и 24 января 2017 г. в столице Казахстана прошли межсирийские переговоры по урегулированию кризиса. В ходе встречи представители РФ представили проект сирийской конституции, при разработке которого учитывались позиции Дамаска, оппозиционной стороны и стран региона.