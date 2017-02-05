Иван Кузнецов, , 18:51 — REGNUM

Две недели назад, в пятницу двадцатого января, в должность вступил 45-й президент США Дональд Трамп. Трамп расколол Америку. Спорить с этим — отрицать очевидное. Одни считают его разрушителем и дьяволом во плоти, обвиняют его в разрушении общественных устоев, основ государства и митингуют с лозунгами «Не мой президент», другие — поддерживают, молча, но не бездеятельно, поддерживают, заполняя бюллетени, поддерживают, стоя у станка, поддерживают, надевая униформу.

Феномен Трампа буквально взорвал установившийся в «обители демократии» порядок вещей и взбудоражил весь Западный мир, привыкший по-разному равняться на Америку и сверять часы с Вашингтоном. Каждое слово или действие новоиспечённого президента подаётся в СМИ, как высочайший успех либо как ужасное преступление. Причём негативных оценок куда больше. Противники нового главы государства, лишенные других рычагов давления, выводят на улицу как можно больше протестующих вне зависимости от серьезности и реальности повода. Трамп же, видимо, уверенный в поддержке большинства избирателей, партии и администрации, продолжает идти своим курсом, не обращая внимания на стенания забывшей значение слова «трагедия» элиты.

Так что же все-таки делает Дональд Трамп на посту президента официально самой сильной и богатой страны мира? Разобраться в этом не просто, ведь у СМИ оценки на его счёт всегда заготовлены заранее, а половина политической игры, как всегда, происходит где-то под ковром.

Все, что остаётся, — говорить о том, что бесспорно и помнить, что многого мы не знаем.

Бесспорно то, что за короткие две недели Трамп нарушил бесчисленное количество неписанных правил политического этикета, на которые никто не смел посягнуть десятилетиями. Он изменяет политику страны прямыми президентскими указами, нисколько не стесняясь наличием двух других ветвей власти. Он первым сообщает о своих решениях и действиях, выбивая почву из-под ног у СМИ, мнящих себя «четвёртой властью». Он не гнушается совершенно безобидных для обывателя, но немыслимых для главы самой политкорректной державы слов: «когда мы воевали с Германией и Японией», и, наконец, что уж совсем неприлично, сразу начал исполнять предвыборные обещания. В атмосфере хаоса и неразберихи, и так царящей в американских мегаполисах, эта бестактность верховного главнокомандующего только подливает масла в огонь, но суть политики президента-дельца это отражает мало.

Бесспорно то, что Трамп, которого оппоненты критиковали за отсутствие опыта в политике, имеет огромный опыт управления людьми и организациями, опыт ведения своего корабля в бурном море бизнеса, опыт поднятия его со дна после любых катастроф. Наверное, именно этот опыт обуславливает то, что первые решения Трампа на посту президента не создают витиеватый рисунок заявлений, намеков, согласований и деловых встреч, а выстраиваются в четкие последовательные линии президентских указов и распоряжений. Таких линий пока что пять:

Работа над ошибками предшественника.

Политическую обстановку в США мирной и дружеской назвать невозможно, и передача дел и должности от Обамы Трампу тоже не обладала этими качествами. Бывший президент приложил максимум усилий, чтобы затруднить ведение политики новому главе государства, связав его по рукам и ногам законами, договорами и актами, принятыми при старой администрации. К тому же, политика Обамы включала традиционные для демократов вопросы, тесно связанные с ценностями и убеждениями этой партии, такие как пропаганда абортов и так называемая Obamacare — программа принудительного платного медицинского страхования для малоимущих и «священная корова» демократов. «Принять» страну такой, какой ему ее передали — значило бы проиграть битву до ее начала, и Трамп не стал с этим мириться. Уже через несколько часов после инаугурации вышло распоряжение о приостановке действия, публикации, ввода в повседневную практику любых недавно принятых постановлений министерств и ведомств до тех пор, пока в соответствующем органе не появится новый (читай назначенный Трампом) глава и не утвердит соответствие постановления новой политике. В течение нескольких первых дней Трамп снова вызывает бурю эмоций у демократической общественности, запрещая тратить деньги налогоплательщиков на финансирование абортариев за рубежом. Также он приказывает министерствам и ведомствам прилагать все силы для смягчения санкций для нарушителей правил Obamacare, то есть по сути сопротивляться действующему законодательству до тех пор, пока его не удастся изменить.

Улучшение экономического климата, облегчение налогового и бюрократического бремени.

Трамп бизнесмен со стажем и лучше других знает все подводные камни американской бюрократической системы. Свобода бизнеса для него является первоочередным вопросом, одним из столпов его компании и идеологии. Он создаёт ускоренную процедуру государственного согласования для крупных инфраструктурных проектов, и любого производящего бизнеса, возобновляет строительство нашумевшего трубопровода в Дакоте, инициирует пересмотр ранее отклонённого проекта американо-канадского нефтепровода громадных размеров. Эту комбинацию он завершает распоряжением, по которому любые трубопроводы должны строиться только из материалов, произведённых в США, при этом конкретно оговаривается, что в Америке должен проходить весь процесс изготовления стали, полумеры неприемлемы.

С другой стороны, Трамп делает шаги в сторону упрощения бюрократической машины, обязывая все органы исполнительной власти отменять два старых нормативных акта при принятии одного нового, при чем стоимость реализации этого нововведения должна, по возможности, компенсироваться высвобождающимися в связи с отменой ресурсами. Венчает это направление изданный 03 февраля указ, описывающий весьма простые и весьма правые принципы финансовой политики Трампа, включающей прозрачность, конкретность, защиту внутреннего рынка и обязывающей всех его подчиненных им следовать.

Оптимизация государственного аппарата.

Трамп многократно заявлял, что «Вашингтон не работает», и он явно решил это изменить. Своими распоряжениями новый президент создал очень простую и достаточно элегантную систему управления и принятия решений по стратегическим вопросам и вопросам государственной безопасности. Он ввёл для широкого круга государственных служащих обязательную присягу, особое внимание в которой уделяется пожизненному отказу от лоббистской деятельности. Продвигать интересы другого государства запрещается вовсе, а в интересах частной фирмы чиновник сможет работать только через пять лет после отставки. Кроме того, Трамп приостановил наем новых сотрудников во все исполнительные органы и планирует реформу по сокращению их штатов.

Укрепление Вооруженных сил и их роли.

Новый «лидер свободного мира» не склонен недооценивать значение армии, и его больше других волнует проблема ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которую армия призвана решить. Трамп инициировал выработку новой оборонной доктрины, переоценку американского ядерного потенциала и ПРО с точки зрения современности и целесообразности, поручил в кратчайшие сроки разработать комплексный план борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включающий не только военные, но также дипломатические, информационные и финансовые аспекты.

Борьба с нелегальной иммиграцией и терроризмом.

Наверное самая скандальная и одновременно самая твёрдая политическая позиция Трампа — убежденность в том что нелегальные иммигранты несут обществу зло в виде экономических убытков, общественных волнений, повышения преступности и, наконец, угрозы терроризма. Эта теория, на нашем материке считающаяся научно установленным фактом, вызывает чудовищное возмущение в американских просвещенных элитах, что, впрочем, не мешает законно избранному президенту делать своё дело. И здесь он уже успел сделать немало. Трамп строит стену с Мексикой. Физическую стену, как неоднократно подчеркивают документы вышедшие из-под его пера. Организуются специальные тюрьмы, где будут содержаться пойманные на нелегальном пересечении границы. УДО и предоставление убежища для всех нарушителей режима пребывания в стране минимизируются. Для патрулирования границы, а также поиска, задержания и депортации нелегалов по всей стране нанимается 15 000 новых сотрудников, полномочия федеральных иммиграционных органов передаются также и на местный уровень, чтобы ещё увеличить масштаб грядущей чистки. Города и муниципалитеты, отказывающиеся выдавать мигрантов по законному требованию правительства (а таких городов в США много и среди них есть крупные, в их числе Лос-Анджелес и Сан-Франциско) лишаются всякого бюджетного финансирования за исключением расходов на правоохранительные органы. Приём беженцев временно приостанавливается и ограничивается на уровне 50 000 в год.

Во внешней политике ещё жёстче. Госдепу приказано добиться от всех стран приема своих граждан обратно в случае депортации и самое главное, выдачи подробной информации об их гражданах — соискателях американской визы. Те же, кто не подчинится, присоединяться в скором времени к 7 исламским странам, въезд в США из которых уже временно прекращён по соображениям безопасности. Кроме того, Трамп вежливо наполнил правоохранителям, что закон о защите личных данных в США распространяется только на граждан этой страны, что тут же привело к практике выборочного принудительного раскрытия логинов и паролей при пересечении границы.

Пока толпы элитариев митингуют, воют от ужаса и закрывают свои магазины в знак протеста, караван Трампа идёт своим курсом. Кандидатуры, предложенные им на ключевые посты, все без исключения проходят процедуру утверждения, указы исполняются в тот же день, что вызывает сомнения в их «чудовищной нелегитимности», страны западного мира выражают сквозь фальшивые улыбки своё уважение и поддержку.

Первые две недели Трампа встряхнули Америку не меньше, чем начало какой-нибудь новой военной компании. Дальше обещает быть только интереснее!