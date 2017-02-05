Киеву советуют возобновить выплаты пенсий жителям Донбасса

Киев, , 17:58 — REGNUM Организация Объединенных Наций (ООН) выражает беспокойство из-за того, что власти Украины не выплачивают соцвыплаты и пенсии жителям неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом, как передает RT, заявил координатор системы ООН на Украине Нил Уокер.

«Мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий, — говорит он. — В некоторых случаях, когда людей изымали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уже о международных».

Координатор системы ООН на Украине добавил, что все граждане страны имеют право на социальные выплаты, независимо от того, где они проживают, являются временными переселенцами или пенсионерами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса выступили против госпереворота в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили карательные батальоны и армию против мирных жителей региона.

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