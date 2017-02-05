Власти Румынии сдались перед ЕС и США: указ о легализации коррупции отменен

Бухарест, , 17:43 — REGNUM Правительство Румынии отменило скандальные поправки в Уголовный кодекс, согласно которым частично декриминализировались коррупционные преступления чиновников. Как передает корреспондент ИА REGNUM, решение было принято 5 февраля на экстренном заседании Кабмина, поводом для которого послужили не прекращающиеся на протяжении недели многотысячные антиправительственные выступления в Бухаресте и других городах страны.

Премьер-министр Сорин Гриндяну распорядился провести общественные дебаты по поводу принятых и теперь отмененных инициатив правительства. После этого Кабмин может вновь вернуться к этому вопросу. Помимо мнения общественности и гражданского общества, отметил Грндяну, будут учтены решения Конституционного суда и европейские директивы, а сам проект будет обсуждаться и выноситься на голосование в парламенте, а не приниматься чрезвычайным постановлением правительства, как было в этот раз.

Напомним, принятое поздно вечером 31 января решение правительства Румынии спровоцировало самые масштабные за последние 25 лет протесты по всей стране, в которых проняли участие сотни тысяч человек. Решение правительства раскритиковали президент Клаус Йоханнис и официальные представители ЕС и США.

Скандальные поправки в Уголовный кодекс предусматривали отмену наказания за коррупцию, если нанесенный ущерб не превысил €42 тыс., а также проведение широкой амнистии для осужденных по этим статьям.

В число амнистированных могли попасть глава правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня, ранее осужденный условно по обвинению в коррупции, и другие функционеры партии власти, а также ряд бывших чиновников и олигархов, получивших в последние годы различные сроки за коррупцию и отмывание денег.

Позже премьер Гриндяну заявил, что предложит отменить поправки, поскольку не хочет «раскалывать Румынию на две части». По его словам, авторы инициативы из Минюста недостаточно хорошо проинформировало граждан о предлагаемых законах, поэтому возникло много «искажений и путаницы». По версии правительства, инициатива преследовала цель решить проблему переполненности тюрем в стране.

Левоцентристское правительство Сорина Гриндяну было сформировано после победы Социал-демократической партии (СДПР) на парламентских выборах в Румынии в декабре 2016 года. Целый ряд лидеров СДПР в последние годы были осуждены либо находятся под обвинениями в коррупции, что однако не помешало партии одержать победу на выборах.

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