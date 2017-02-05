СМИ: Турецкие ВВС ликвидировали отряд боевиков ИГ в Сирии

Анкара, , 15:43 — REGNUM Военно-воздушные силы Турции заявили о ликвидации одного из главарей террористической организации «Исламское государство» на территории Сирийской Арабской республики. Об этом сегодня, 5 февраля, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Сообщается, что ВВС Турции нанесли авиаудар по сирийскому городу Эль-Баб. В результате авианалета был уничтожен местный главарь ИГ Абу-Халид Урдуни и ещё 32 террориста.

Отмечается, что гибель Урдуни, который считался «губернатором» ИГ в Эль-Бабе, подтверждена из перехваченных переговоров террористов.

Напомним, турецкие войска вошли на территорию Сирии и начали оккупацию северных районов этой страны. Это так называемая операция «Щит Евфрата». Турки воюют, как против местных курдов, стремящихся к автономии, так и против ИГ. При этом курды и ИГ воюют между собой.