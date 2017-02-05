Минобороны РФ опровергло информацию СМИ о гибели военных в Сирии

Никто из российских военных в Сирии сегодня не погиб

Москва, , 14:21 — REGNUM Министерства обороны Российской Федерации опровергло сообщение катарского телеканала «Аль-Джазира» о том, что в Сирийской Арабской Республике якобы погибли российские военнослужащие. Соответствующее заявление сделал сегодня, 5 февраля, пресс-служба российского военного ведомства.

Ранее сегодня катарский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на свои источники сообщил, что в Сирии якобы погибли российские военнослужащие.

Однако, в российском военном ведомстве опровергли эту информацию. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков назвал эту информацию «очередным информационным вбросом».

«Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению», — сказал представитель Минобороны РФ.