Минобороны РФ опровергло информацию СМИ о гибели военных в Сирии
Москва, 5 февраля 2017, 14:21 — REGNUM Министерства обороны Российской Федерации опровергло сообщение катарского телеканала «Аль-Джазира» о том, что в Сирийской Арабской Республике якобы погибли российские военнослужащие. Соответствующее заявление сделал сегодня, 5 февраля, пресс-служба российского военного ведомства.
Ранее сегодня катарский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на свои источники сообщил, что в Сирии якобы погибли российские военнослужащие.
Однако, в российском военном ведомстве опровергли эту информацию. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков назвал эту информацию «очередным информационным вбросом».
«Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению», — сказал представитель Минобороны РФ.