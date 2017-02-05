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В США суд отклонил апелляцию Трампа на приостановку его указа о мигрантах

Политика
В США назревает конфликт между судебной и исполнительной властями

Вашингтон, 5 февраля 2017, 13:48 — REGNUM  Суд в США отклонил апелляцию президента этой страны Дональда Трампа об отменен судебного решения, приостановившего действия указа об ужесточении миграционной политики США. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает AFP.

Напомним, 27 января Трамп подписал исполнительный указ, резко ужесточающий миграционное законодательство в США. В частности, был полностью запрещен въезд в США жителей Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали, Ирака и Ирана. Указ приостанавливал прием беженцев, а также предписывал властям пересмотреть ранее выданные визы.

Однако, федеральный суд Сиэтла (штат Вашингтон) приостановил указ президента. Федеральный судья Джеймс Робарт принял к рассмотрению иск прокурора штата о несоответствии указа президента конституции США. На время рассмотрения иска указ Трампа приостанавливается.

Но администрация заявила, что решение судью Робарта смехотворно и будет оспорено.

Министерство юстиции США подало апелляцию на решение суда Сиэтла о приостановке действия миграционного указа Трампа. Минюст подчеркнул, что приостановка указа президента о миграции наносит ощутимый вред обществу.

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