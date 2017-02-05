Лавров: высказывания Трампа о Россию внушают надежду

Москва, , 11:55 — REGNUM Российская Федерация готова пройти свою часть пути для восстановления отношений с США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью австрийскому журналу «профиль», опубликованному сегодня, 5 февраля.

Лавров заявил, что российские власти внимательно следят за высказываниями нового президента США Дональда Трампа о России. Москва положительно оценивает высказывания Трампа о необходимости выстраивания нормального российско-американского диалога.

«Мы готовы пройти свою часть пути для оздоровления связей с США. Их деградация в последние годы произошла не по нашей вине, а в результате целенаправленных действий предыдущей администрации в Вашингтоне», — подчеркнул Лавров.

Россия всегда готова выстраивать отношения с США на принципах равноправия, взаимного уважения и учета взаимных интересов, сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Стоит отметить, что новая американская администрация пока не обозначила четкую линию в отношении России. Прагматичные и доброжелательные высказывания Трампа остаются лишь высказываниями.