Соцопрос: большинство французов не хотят участия Фийона в выборах

Париж, , 10:23 — REGNUM Очередной социологический опрос, проведенный во Франции, показал, что граждане этой страны высказываются за снятие с выборов кандидата на пост президента республики бывшего премьер-министра Франсуа Фийона из-за скандала о предположительно фиктивном трудоустройстве его супруги Пенелопы. Исследование проведено компанией Ifop для издания Journal du Dimanche.

Согласно результатам этого опроса, 68% респондентов высказались за то, чтобы кандидатура Фийона была снята с выборов президента Франции. Только 23% опрошенных считают Фийона честным человека, тогда как 77% придерживаются обратного мнения.

В опросе приняли участие 1007 человек. Он проводился онлайн с 4 по 4 февраля.

Примечательно, что проведенный ранее компанией Harris Interactive опрос для радиостанции RMC, показал, что 69% опрошенных граждан Франции хотят замены кандидатуры Фийона, который выдвигался от правых сил.

Напомним, скандал вокруг Фийона разгорелся из-за его жены Пенелопы. Сатирическое издание Canard Enchaine опубликовало статью, согласно которой, Пенелопа восемь лет числилась на работе в парламенте Франции, как помощница депутата — своего мужа. При этом издание утверждает, что реально она там не работала, а только получала деньги. За восемь лет Пенелопа получила порядка €500 тысяч.

Сам Фийон категорически отвергает все обвинения и заявляет, что его супруга работает с ним в политике аж с 1981 года. Он назвал происходящее масштабной операцией по его устранению с выборов.