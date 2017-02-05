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Bloomberg: Евросоюз продлит персональные санкции против России в марте

Политика
Евробюрократы боятся Путина

Вашингтон, 5 февраля 2017, 08:58 — REGNUM  Евробюрократы намерены продлить персональные санкции против «соратников Путина», которые, по мнению Запада, отвественны за начало гражданской войны на Украине. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Сообщается, что в середине марта этого года Европейская комиссия собирается продлить на полгода персональные санкции против более чем сотни граждан России и Украины. Среди людей, попавших в черный список — совладелец СМП-банка Аркадий Ротенберг и крупнейший акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук.

Отмечается, что продление санкций может произойти на фоне некоторого оживления российско-американских отношений. В конце января состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Обе стороны остались довольны разговором, но тему санкций не подпнимали.

Примечательно, что эксперты Bloomberg оценивают вероятность ослабления антироссийский санкций со стороны США в течение ближайших 12 месяцев в 60%. Для Европейского Союза эта оценка составляет 44%.

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