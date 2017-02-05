Трамп поговорил с Порошенко по телефону о Донбассе

Киев, , 08:03 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба президента Украины.

По словам пресс-секретаря президента Украины Святослава Цеголко, лидеры двух стран обсудили урегулирование конфликта в Донбассе с помощью политико-дипломатического пути.

Трамп и Порошенко выразили «глубокую обеспокоенность» из-за эскалации напряженности в Донбассе и ухудшения гуманитарной ситуации в Авдеевке. Была подчеркнута «насущная необходимость» скорейшего установления режима полного прекращения огня.

В свою очередь, пресс-служба Белого дома США сообщила, что в ходе разговора с Порошенко Трамп заявил и готовности помочь Украине, России и народным республикам Донбасса установить мир на границе. «Мы будем работать совместно с Украиной, Россией и другими вовлеченными сторонами, чтобы восстановить мир на границе», — сказал Трамп.

Также Трамп обсудил с Порошенко некоторые детали его предстоящего визита в Вашингтон. Было условлено, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин отправиться в США для подготовки этого визита.

Разговор с Порошенко Трамп назвал «очень хорошим».

Напомним, в конце января нынешнего года власти Украины попытались вновь перейти в наступление в Донбассе. Вооруженные силы Украины отбросили режим прекращения огня и начали широкомасштабные артиллерийские и ракетные обстрелы мирных городов и сел. При этом, Киев цинично заявляет, что в эскалации насилия якобы виновата Россия и народные республики Донбасса, хотя даже министерство обороны Украины прямо заявило, что ВСУ ведут наступление в Донбассе.