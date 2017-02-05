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Bloomberg: ЕС планирует продлить антироссийские экономические санкции

Политика
…несмотря на то, что Трамп продавливает более теплые отношения с Москвой

Брюссель, 5 февраля 2017, 06:40 — REGNUM  Замораживание активов российских чиновников и организаций, а также запрет на поездки на территорию Европейского союза для ряда лиц, «ответственных за дестабилизацию Украины», может быть продлен как минимум на шесть месяцев. Такое решение в ЕС планируют принять в середине марта 2017 года, времени истечение очередного санкционного периода, сообщает в воскресенье, 5 февраля, Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.

По словам Майкла Эмерсона, эксперта Брюсселя по вопросам внешней политики, при принятии решения о том, каким образом следует поступить 15 марта, «европейские политики и дипломаты будут проявлять осторожность и придерживаться status quo».

Президент США Дональд Трамп пока не принял решения по антироссийским санкциям. Кроме того, вопрос об их снятии не поднимался во время его телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Согласно опросам, проведенным Bloomberg в прошлом месяце среди 27 экономистов, вероятность того, что Трамп снимет или ослабит санкции в отношении РФ составляет около 60%, в то время как Европа сделает то же самое с вероятностью в 44%.

Ранее в субботу, 4 февраля, Трамп провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, на которых заявил о намерении ради стабилизации обстановки в Донбассе договариваться с Украиной, Россией и другими заинтересованными сторонами.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп прокомментировал итоги переговоров с Порошенко

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