«Во имя безопасности государства» — Трамп верит в победу своего указа

Майами, США, , 06:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что апелляция против решения судьи в Сиэттле, который остановил действие «антииммиграционного» указа, «победит» в суде высшей инстанции, передает Associated Press 5 февраля.

«Мы победим. Во имя безопасности государства, мы победим», — заявил Трамп журналистам.

Сообщается, что Трамп находится в своем поместье в Мар-а-Лаго во Флориде. И примерно 3000 противников «антииммигрантского закона» осаждают его резиденцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января президент Трамп принял указ, который на 120 дней ограничил въезд в страну беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну лиц из Ирака, Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана, и Йемена. Указ, названный «антиммигрантским», вызвал массовые протесты в США, в данный момент действие указа приостановлено судом.

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