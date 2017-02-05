Пушков рассказал о «ловушке» Обамы для Трампа в качестве Порошенко

Украина будет пробовать навязать Трампу свои проблемы, считает сенатор

Москва, , 06:04 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко попытается навязать главе США Дональду Трампу в качестве основной проблемы в сегодняшних геополитических условиях украинский кризис. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter

«Порошенко и его союзники на Западе попробуют навязать Трампу украинский кризис в качестве основного. Ловушка для Трампа, расставленная Обамой», — считает сенатор.

Сегодня, 5 февраля, состоялся телефонный разговор между Трампом и Порошенко. Последний поздравил республиканца с инаугурацией и заявил, что планирует активизировать диалог с новой администрацией Белого дома, писало ИА REGNUM.

Как сообщила пресс-служба главы США, стороны обсудили конфликт на востоке Украины. Она также выразили обеспокоенность ситуацией и отметили необходимость прекращения огня.

Комментируя итоги переговоров с президентом Украины, Трамп сказал, что планирует работать с Украиной, Россией и другими сторонами конфликта, чтобы помочь в разрешении происходящего. О том, что конкретно намерены предпринять американские власти для этого, не сообщается.

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