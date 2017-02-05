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Освобождение Мосула: «Есть две проблемы»

Политика
Много мирных жителей и смертники на автомобилях

Мосул, Ирак, 5 февраля 2017, 05:26 — REGNUM  Военные армии Ирака и США готовятся решать «две проблемы», которые могут значительно затруднить освобождение западной части города, — большое число гражданских лиц и террористы-смертники на заминированных автомобилях, сообщает американское военное издание Stars & Stripes 5 февраля.

Представитель командования операции генерал-майор Джозеф Мартин описал происходящее в городе как «самые трудных боевые действия, которые мир видел в течение многих лет».

По официальной информации, во время штурма восточного Мосула погибло 1600 иракских военнослужащих и 5000 гражданских лиц. Тем не менее, большего числа жертв удалось избежать благодаря тому, что гражданские лица организовывали убежища в своих домах и не выходили из них во время боевых действий. То же самое военные надеются увидеть на западе города, где до сих пор остается около 750 тыс. мирных жителей.

«Это был хороший план для гражданского населения — оставаться внутри домов, — считает генерал-лейтенант Абдул Вахаб аль-Саади. — Мы будем делать то же самое на западе».

Террористы-смертники на заминированных автомобилях — вторая «проблема» при освобождении Мосула — атаковали военнослужащих иракской армии более 300 раз с начала освобождения города. По словам аль-Саади, для уничтожения заминированных машин на дальнем расстоянии армией используются пулеметы и танки, однако часто смертникам удается прорваться к войскам.

Тем не менее, командование военной операцией настроено оптимистично, и рассчитывает возобновить наступление в ближайшее время.

«Мы уже победили врага на этой стороне, — сказал аль-Саади. — Мы собираемся снова пройти через все это, и мы снова добьемся успеха».

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент все районы восточного Мосула контролируются иракской армией, которая ведет операцию по освобождению города от исламистов с 17 октября 2016 года. Западный Мосул с численностью населения до 750 тыс. человек до сих пор остается под контролем «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: ООН: Беженцами могут стать 250 тыс. жителей западного Мосула

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Освобождение Мосула
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