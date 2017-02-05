МИД Китая: стратегическое партнерство с Россией сегодня особенно ценно

В современных условиях поддержка между двумя странами оказывается важна, как никогда прежде

Пекин, , 05:18 — REGNUM Китайские власти ценят отношения с Россией и считают их стратегическими. Как заявил глава китайского МИД Ван И на встрече с послом России Андреем Денисовым, российско-китайские связи особенно ценны в контексте современной международной ситуации, пишет Russia Today.

Ван И отметил, что ценность всеобъемлющего стратегического партнерства России и Китая заключается в том, что страны непоколебимо поддерживают друг друга.

«Многовекторное деловое сотрудничество и укрепление стратегической устойчивости двух стран является особо ценным и существенным в нынешней международной ситуации, полной неопредёленностей», — подчеркнул министр иностранных дел КНР.

Напомним, что в конце прошлого года Ван И выразил желание укреплять сотрудничество с Россией и в 2017 году.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что перспектива развития отношений между Россией и какой-либо еще страной не должна влиять на российско-китайские отношения. При этом российский министр обратил внимание на то, что связи между Москвой и Пекином неизменно крепнут. В МИД Китая позитивно оценили этот комментарий Лаврова.

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