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МИД Китая: стратегическое партнерство с Россией сегодня особенно ценно

Политика
В современных условиях поддержка между двумя странами оказывается важна, как никогда прежде

Пекин, 5 февраля 2017, 05:18 — REGNUM  Китайские власти ценят отношения с Россией и считают их стратегическими. Как заявил глава китайского МИД Ван И на встрече с послом России Андреем Денисовым, российско-китайские связи особенно ценны в контексте современной международной ситуации, пишет Russia Today.

Ван И отметил, что ценность всеобъемлющего стратегического партнерства России и Китая заключается в том, что страны непоколебимо поддерживают друг друга.

«Многовекторное деловое сотрудничество и укрепление стратегической устойчивости двух стран является особо ценным и существенным в нынешней международной ситуации, полной неопредёленностей», — подчеркнул министр иностранных дел КНР.

Напомним, что в конце прошлого года Ван И выразил желание укреплять сотрудничество с Россией и в 2017 году.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что перспектива развития отношений между Россией и какой-либо еще страной не должна влиять на российско-китайские отношения. При этом российский министр обратил внимание на то, что связи между Москвой и Пекином неизменно крепнут. В МИД Китая позитивно оценили этот комментарий Лаврова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае одобрили слова Лаврова об «образцовых» отношениях двух стран

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