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«Против Трампа и исламофобии» — жители Канады тоже митингуют

Политика
На митинг в Оттаве у «Памятника правам человека» собралось 300 человек

Оттава, 5 февраля 2017, 04:52 — REGNUM  «Тысячи граждан» Канады вышли на митинги «против исламофобии» в городах страны, сообщает CBC News Canada 5 февраля.

По оценкам полиции, на митинг в Оттаве у «Памятника правам человека» собралось 300 человек. Демонстранты высказывали недовольство принятием президентом США Дональдом Трампом «антииммиграционного закона», а также выражали солидарность с канадскими мусульманами, в связи с терактом в мечети Квебека.

«Исламофобия всегда присутствовала там подспудно… но взорвалось это сейчас. И я вижу много людей, которые нуждаются в поддержке, потому что они боятся», — считает участник демонстрации Берак Хуссейн.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 30 января вооруженный террорист совершил нападение на верующих в Исламском центре Квебека. В результате нападения погибли шесть человек, ранения получили 19 человек. Подозреваемый задержан, им является гражданин Канады, франко-канадский националист Александр Биссоннетт.

Читайте ранее в этом сюжете: На похоронах жертв теракта в Квебеке выступил премьер-министр Канады

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