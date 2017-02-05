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Трамп прокомментировал итоги переговоров с Порошенко

Политика
Президент США «будет работать с Украиной, Россией, а также всеми другими заинтересованными сторонами»

Вашингтон, 5 февраля 2017, 04:33 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги телефонных переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, передает Reuters 5 февраля.

«Мы будем работать с Украиной, Россией, а также всеми другими заинтересованными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир на границах», — говорится в заявлении Трампа, опубликованном Белым домом.

Подробной информации о возможных действиях США в связи с кризисом в Донбассе, как и в прежнем заявлении пресс-службы, не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, сегодня состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Петром Порошенко. По сообщению пресс-службы президента США, стороны «выразили озабоченность», «сошлись во мнении» и «отметили необходимость» прекращения огня.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп готов к диалогу с Украиной и Россией для достижения мира в Донбассе

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