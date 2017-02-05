Совбез ООН снял санкции с главаря афганских боевиков Гульбеддина Хекматияра

Боевики Хекматияра боролись против Советского Союза в 1980-х, против талибов в 1990-х и против США в 2000-х

Нью-Йорк, США, , 04:21 — REGNUM Совет Безопасности ООН принял решение о выведении из «террористического списка» Гульбеддина Хекматияра, главаря одной из группировок афганских талибов, сообщает The Washington Post 5 февраля.

«Таким образом, заморозка активов, запрет на поездки и эмбарго на поставки оружия … больше к нему не относятся», — говорится в заявлении Комитета по санкциям СБ ООН.

Сообщается, что решение было принято после обращения президента Афганистана Ашрафа Гани, который заявил о заключении с Хекматияром мирного соглашения.

Известно, что боевики Гульбеддина Хекматияра боролись против Советского Союза в 1980-е годы. Позже его группировка сражалась с талибами за контроль над Афганистаном во время жестокой гражданской войны 1990-х годов.

С новой властью Афганистана, которая установилась после интервенции в страну военных США и НАТО в 2000-х годах, Хекматияр также вел войну — Соединенные Штаты обещали за его «голову» награду в несколько миллионов долларов и заявляли о его связях с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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