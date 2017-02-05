Выборы президента Франции: Однопартийцы требуют заменить Фийона

«Президентские и парламентские выборы поставлены на карту, а кроме них — выживание нашей политической партии»

Париж, , 03:57 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон сталкивается с нарастающим давлением со стороны собственных однопартийцев — кандидата от консерваторов, упавшего в глазах избирателей из-за скандала с якобы «фиктивным трудоустройством» жены, требуют заменить, передает Reuters 5 февраля.

Так, сенатор Бруно Жиль, глава регионального отделения партии в провинции Буш-дю-Рон считает, что большинство членов Республиканской партии готово «перевернуть страницу» с Фийоном и избрать нового кандидата.

«Скандал приносит нам все больше вреда каждый день, и мы не можем ждать еще две недели, — считает Жиль. — Президентские и парламентские выборы поставлены на карту, а кроме них — выживание нашей политической партии».

Ранее за смену Фийона на другого кандидата уже высказывался консервативный парламентарий Жорж Фенек — по его словам, «информационная война» уже проиграна.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг кандидата от правых и центристов Франсуа Фийона уже упал до 20%. По опросам он отстает от лидера правой партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен и бывшего министра экономики Эммануэля Макрона. Причиной падения рейтинга стала история о «фиктивном трудоустройстве» жены кандидата, активно обсуждаемая в СМИ — Пенелопа Фийон, которая работает с мужем в политике с 1980 года, получила €500 тысяч в период с 1998 по 2002 год.

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