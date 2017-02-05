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Трамп готов к диалогу с Украиной и Россией для достижения мира в Донбассе

Политика
Белый дом прокомментировал первый разговор с президентом Украины

Вашингтон, 5 февраля 2017, 03:42 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп для достижения мира в Донбассе готов к сотрудничеству и с Украиной, и с Россией, равно как и с любыми заинтересованными сторонами. Такое намерение Трамп высказал президенту Украины Петру Порошенко во время первого телефонного разговора, сообщается в воскресенье, 5 февраля, в заявлении пресс-службы Белого дома.

Кроме того, во время телефонного разговора президенты обсудили возможную встречу.

Ранее пресс-служба Порошенко сообщала, что для подготовки встречи лидеров США и Украины с визитом в Вашингтон отправится министр внутренних дел Украины Павел Климкин.

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