Reuters: Трамп пересмотрел проект «секретных тюрем» ЦРУ за границей

С предыдущим проектом до его «утечки» не были ознакомлены директор ЦРУ и министр обороны

Вашингтон, , 03:37 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа готовит к принятию пересмотренный проект указа о «секретных тюрьмах» ЦРУ за границей, передает Reuters 5 февраля.

Неназываемые представители администрации сообщили журналистам, что первоначальный проект, предусматривающий повторное открытие тюрем в Ираке и разрешение «расширенных методов» допроса, «никогда серьезно не рассматривался». Однако «некоторые положения» из него вошли в новый текст — в частности, в отношении тюрьмы на военной базе США в Гуантанамо на Кубе.

По словам чиновников, с предыдущим проектом до его «утечки» 25 января не были даже ознакомлены директор ЦРУ Майк Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис.

Как сообщало ИА REGNUM, «секретные тюрьмы» и «расширенные методы» допроса, санкционированные ЦРУ после теракта 11 сентября 2001 года, в настоящий момент запрещены постановлением Конгресса США. О скором возвращении ЦРУ к данным практикам американские СМИ заявили после «утечки» проекта соответствующего указа, который Трамп якобы намеревался принять.

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