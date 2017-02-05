Джентилони напомнил Трампу об основополагающей роли НАТО
Рим, 5 февраля 2017, 03:18 — REGNUM Италия и США продолжат сотрудничество перед лицом мировых угроз. Первый телефонный разговор премьер-министра Италии Паоло Джентилони и президента США Дональда Трампа состоялся вечером субботы, 4 февраля, сообщает пресс-служба итальянского правительства.
Джентилони в разговоре с американским президентом отметил основополагающее значение НАТО в сотрудничество США и Европы для достижения мировой стабильности.
Собеседники подтвердили свою приверженность делу борьбы с терроризмом и радикализмом на Ближнем Востоке, в Сирии и в странах Северной Африки, отметили необходимость скорейшего урегулирования кризиса в Донбассе.
Кроме того, премьер-министр Италии проинформировал Трампа об условиях недавно заключенного соглашения между Ливией и Италией о мерах борьбы с торговлей людьми и регулированию миграционных потоков. При этом итальянская сторона намерена соблюдать право беженцев на убежище, подчеркнул Джентилони.
Также была достигнута договоренность о встрече лидеров Италии и США. Трамп и Джентилони увидятся на полях саммита G7 в мае.
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