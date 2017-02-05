Джентилони напомнил Трампу об основополагающей роли НАТО

Рим, , 03:18 — REGNUM Италия и США продолжат сотрудничество перед лицом мировых угроз. Первый телефонный разговор премьер-министра Италии Паоло Джентилони и президента США Дональда Трампа состоялся вечером субботы, 4 февраля, сообщает пресс-служба итальянского правительства.

Джентилони в разговоре с американским президентом отметил основополагающее значение НАТО в сотрудничество США и Европы для достижения мировой стабильности.

Собеседники подтвердили свою приверженность делу борьбы с терроризмом и радикализмом на Ближнем Востоке, в Сирии и в странах Северной Африки, отметили необходимость скорейшего урегулирования кризиса в Донбассе.

Кроме того, премьер-министр Италии проинформировал Трампа об условиях недавно заключенного соглашения между Ливией и Италией о мерах борьбы с торговлей людьми и регулированию миграционных потоков. При этом итальянская сторона намерена соблюдать право беженцев на убежище, подчеркнул Джентилони.

Также была достигнута договоренность о встрече лидеров Италии и США. Трамп и Джентилони увидятся на полях саммита G7 в мае.