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Джентилони напомнил Трампу об основополагающей роли НАТО

Политика
Лидеры США и Италии обсудили Донбасс, Сирию борьбу с терроризмом

Рим, 5 февраля 2017, 03:18 — REGNUM  Италия и США продолжат сотрудничество перед лицом мировых угроз. Первый телефонный разговор премьер-министра Италии Паоло Джентилони и президента США Дональда Трампа состоялся вечером субботы, 4 февраля, сообщает пресс-служба итальянского правительства.

Джентилони в разговоре с американским президентом отметил основополагающее значение НАТО в сотрудничество США и Европы для достижения мировой стабильности.

Собеседники подтвердили свою приверженность делу борьбы с терроризмом и радикализмом на Ближнем Востоке, в Сирии и в странах Северной Африки, отметили необходимость скорейшего урегулирования кризиса в Донбассе.

Кроме того, премьер-министр Италии проинформировал Трампа об условиях недавно заключенного соглашения между Ливией и Италией о мерах борьбы с торговлей людьми и регулированию миграционных потоков. При этом итальянская сторона намерена соблюдать право беженцев на убежище, подчеркнул Джентилони.

Также была достигнута договоренность о встрече лидеров Италии и США. Трамп и Джентилони увидятся на полях саммита G7 в мае.

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