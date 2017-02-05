Президент Филиппин заявил о продолжении войны с повстанцами

В августе прошлого года между маоистами и правительством Дутерте было заключено соглашение о прекращении огня

Манила, , 03:17 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что продолжит войну с повстанцами-маоистами из «Национального демократического фронта», передает Reuters 5 февраля.

По словам Дутерте, что правительство не будет соблюдать режим прекращения огня после того, как его нарушили повстанцы, а также намерено прекратить мирные переговоры.

«Я буду просить, чтобы завтра представители Филиппин… вернулись домой», — сообщил Дутерте, комментируя очередной срыв переговоров между филиппинскими дипломатами и повстанцами, которые проходили в Риме.

«Национальный демократический фронт» ведет войну с правительством Филиппин с 1969 года, жертвами противостояния между маоистами и правительством за 38 лет стали не менее 40 тыс. человек. В августе прошлого года между маоистами и правительством Дутерте было заключено соглашение о прекращении огня, которое нарушается обеими сторонами конфликта.

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